Landsberg

vor 28 Min.

Landsberger Vorderanger: Ein altes Haus bekommt neuen Glanz

Im Landsberger Vorderanger wird derzeit gebaut. Ein altes Haus soll wieder in neuem Glanz erstrahlen. Bis dahin ist es meist eine lange Zeit mit Baulärm und viel Staub. Selim Ayoglu berichtet über die Sanierungsarbeiten an seinem Haus.

Plus Sanieren in der Landsberger Altstadt ist immer eine große Herausforderung für alle. Zumal der Bauherr durch den Denkmalschutz Auflagen bekommt. Allerdings fordert es auch viel Geduld von den Anwohnerinnen und Anwohnern.

Von Alexandra Lutzenberger

Bauen in der Landsberger Altstadt ist des einen Freud und des anderen Leid. Die- oder derjenige, der baut, schafft neuen Wohnraum und erhält die denkmalgeschützten Häuser, die Anwohnerinnen und Anwohner haben dagegen den Staub und den Lärm und freuen sich oft nicht immer so. So ist das auch mit dem Haus 270 im Vorderen Anger, das seit März saniert wird. Auch dort gab es einige Beschwerden. Doch einer der Bauherren, Selim Ayoglu, sagt: „Wir achten sehr darauf, dass es nicht zu sehr staubt bei der Entkernung des Hauses. Aber es ist halt eine Baustelle.“

