Lechside Festival begeistert Gäste und Organisatoren des Kreisjugendrings

An der Station der Wasserwacht Landsberg konnten die Kinder Enten angeln.

Plus Auf dem Schlüsselanger in Landsberg feiern Tausende mit dem Kreisjugendring dessen 75-jähriges Bestehen. Vor allem am Nachmittag ist Geduld gefragt.

Herrliches Badewetter, viele Alternativangebote – das Lechside Festival des Kreisjugendrings Landsberg war trotzdem ein Besuchermagnet. Auf dem Schlüsselanger, wo aufgrund der langen Trockenheit nur noch die Natternköpfchen für Grün und blaue Blüten zwischen all dem vertrockneten Gras sorgten, tummelten sich am Samstag über den Nachmittag verteilt, mehrere tausend kleine und große Besucher beim Fest zum 75-jährigen Bestehen, das ganze Familien ansprechen sollte und diese auch anlockte. Es war auch Geduld gefragt.

Es zog Popcorn Duft über den Festplatz und mischte sich mit dem von frischen Waffeln, die Gebläse für die Hüpfburgen rauschten und es plätscherte und spritzte Wasser an verschiedenen Stellen. Aus dem großen Festzelt wehten Musikfetzen nach draußen, fröhliches Kinderlachen aber übertönte alles. Der Kreisjugendring schien bei der Auswahl der Angebote genau den Geschmack beziehungsweise die richtige Mischung zwischen aktiv und passiv, mitmachen und zuschauen, getroffen zu haben.

