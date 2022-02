Landsberg

Mahnwache in Landsberg: Mitgefühl und Angst um die Menschen in der Ukraine

Am Samstag gab es ab 17 Uhr eine Mahnwache am Landsberger Hauptplatz anlässlich des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Plus Rund 300 Menschen treffen sich am frühen Samstagabend am Landsberger Hauptplatz, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Bei einem Redebeitrag wird es sehr emotional.

Von Oliver Wolff

Den meisten der rund 300 Teilnehmenden der Mahnwache am Landsberger Hauptplatz anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist ihre Angst ins Gesicht geschrieben. Einige stehen wie versteinert da und haben Tränen in den Augen, während Politikerinnen und Politiker ins Mikrofon sprechen. Wie wird sich der Krieg in der Ukraine entwickeln und was passiert dort mit den Menschen? Was kommt da auf uns in Deutschland zu? Diese Fragen stellen sich viele. Auch wenn es für den weiteren Verlauf im Krisengebiet noch keine Antworten gibt: Solidarität mit der Ukraine lautet der Tenor der Landsberger Mahnwache. Eine Spendenaktion vom Flughafenverein München und dem Landsberger Tagblatt ist ein großer Erfolg.

