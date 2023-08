Landsberg

vor 49 Min.

Manege frei für das Kinderzirkuscamp Gogolori in Landsberg

Plus Bei der Abschlussgala im Zirkuszelt am Schlüsselanger zeigen die Kinder, was sie in einer Woche gelernt haben. Über 100 Kinder nahmen an dem Freizeitprogramm teil.

Von Romi Löbhard

Ein buntes Zirkuszelt mit Manege und dazu einige kleinere Zelte und etliches Tipis: macht etwa ein Zirkus Station auf dem Schlüsselanger beim Landsberger Sportzentrum? Keineswegs, es ist vielmehr die heiß begehrte und stets schnell ausgebuchte Zirkusfreizeit für Kinder während der Sommerferien. Jahrzehntelang hatte der Markt Kaufering dem damaligen Angebot des Kreisjugendamtes auf der Kuglerwiese Heimat gegeben. Mittlerweile richtet der 2018 gegründete Verein Zirkusvirus Landsberg in Zusammenarbeit mit dem JuZe und damit der Stadt Landsberg diese ganz besondere Ferienbeschäftigung aus und das zum zweiten Mal auf dem ausreichend großen Anger beim Sportzentrum.

Zirkusprogramm das erste Mal mit Tanzeinlage

Eine Woche lang durften Kinder nicht nur Zirkusluft schnuppern, sondern auch in verschiedenen Workshops zirzensische Attraktionen ausprobieren, dabei ihre ganz besonderen Fähigkeiten entdecken und beim weiteren Training verfeinern. Das Ergebnis ist eine Zirkusgala am Ende der Woche, die ihren Namen mehr als verdient hat. Heuer stand dieser absolute Höhe- und Schlusspunkt, bei dem die Kinder sich den verdienten Applaus abholen dürfen, unter dem Motto Sonne, Sommer, Strand, das Meeresrauschen während der Umbaupausen zwischen den einzelnen Nummern machte es deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen