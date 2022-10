Region Landsberg

vor 32 Min.

Ein junger Mann kommt bei Sturz in Wessobrunn ums Leben

Bei einem Sturz aus Höhe des zweiten Stockwerks ist in der Gemeinde Wessobrunn ein junger Mann aus dem Landkreis Landsberg ums Leben gekommen.

Artikel anhören Shape

Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg stürzt in der Gemeinde Wessobrunn an einem Gasthaus aus großer Höhe nachts in die Tiefe. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1./2. Oktober) offenbar aus großer Höhe eines Gasthauses in der Gemeinde Wessobrunn gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Ein Angestellter des Hauses fand den Toten am Sonntagvormittag, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es bisher nicht. Ein Bediensteter alarmierte am Sonntagvormittag die Polizei und den Rettungsdienst, nachdem er in einem Kellerabgang des Anwesens auf den leblosen Mann aufmerksam geworden war. Die Hilfe für den 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg kam jedoch zu spät. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm daraufhin die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache. Tödlicher Sturz: Der Mann war offenbar an der Außenfassade nach oben geklettert Ersten Feststellungen der Kripo zufolge war der Mann, der am Vorabend eine Feier in dem Gasthaus besucht hatte, wohl um Mitternacht unbemerkt und aus unbekannten Gründen an der Außenfassade des Hauses nach oben geklettert und anschließend aus der Höhe des zweiten Stockwerks nach unten gestürzt. Bei dem Sturz hatte sich der Mann die tödlichen Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kripo deshalb von einem tragischen Unfallgeschehen aus. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen bisher nicht vor. (AZ) Lesen Sie dazu auch Hohenpeißenberg Traktoranhänger mit Feiernden kippt um: Elf Personen teils schwer verletzt

Ammersee Schwerer Verkehrsunfall am Hirschberg bei Pähl

Peiting Peiting: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Themen folgen