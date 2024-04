Rettungseinsatz am Lech: Mann wird aus dem Wasser gezogen und stirbt

Feuerwehr und Notarzt hatten am Ostersonntag einen Einsatz an der Lechstaustufe 15. Dort wurde ein Mann aus dem Wasser geholt. Er überlebte nicht.

Rettungseinsatz am Ostersonntag in Landsberg. Zwei Feuerwehrwagen fuhren durch die Altstadt. Ihr Einsatz: Ein Mann trieb leblos am Lechufer bei der Lechstaustufe 15 bei Pitzling am Wasserrand. Neben der Feuerwehr Landsberg waren Notarzt, Rettungswagen und die Helfer vor Ort dort. Sie reanimierten den Mann und brachten ihn mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Jetzt aber gibt es traurige Neuigkeiten: Der Mann ist nach Angaben der Kripo Fürstenfeldbruck in der Zwischenzeit verstorben. Die Ermittlungen hatte die Kripo übernommen, ein Sprecher der Polizeidirektion Oberbayern sagte, dass man von keinem Fremdverschulden ausgeht.

Schon eine Woche zuvor gab es eine Rettungsaktion am Lech

Eine Woche zuvor war ein anderer Mann aus dem Lech gerettet worden. Über Notruf war damals eine nicht ansprechbare Person im Lech gemeldet worden. Ein Jogger hatte beobachtet, wie ein 65-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis beim Wildparkweg in den Fluss gestürzt war. Der Sportler wies ein hinzukommendes Paar an, den Notruf abzusetzen und sicherte die Person bis zum Eintreffen der Polizei am Ufer. Auch der 65-Jährige konnte gemeinsam durch den Jogger und die Polizeibeamten aus dem kalten Wasser des Lechs geborgen werden.

Die Polizeiinspektion Landsberg ist auf der Suche nach dem unbekannten Lebensretter, der sich im Rahmen des Rettungseinsatzes wohl unbemerkt von der Einsatzörtlichkeit an der Lechstaustufe beim Wildpark entfernt hat. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. Laut einem Sprecher wollten sich der Geschädigte und die Polizei bei dem Jogger bedanken. (AZ)

