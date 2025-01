Manuel Zech aus Igling ist Direktkandidat der Werteunion

Die Mitglieder der Werteunion im Bundestagswahlkreis Starnberg-Landsberg haben Manuel Zech aus Igling zu ihrem Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar gewählt. Der 37-jährige Gerüstbau-Unternehmer und Dachdeckermeister möchte sich besonders in den Bereichen Wirtschaft und Energie engagieren.

Unter dem Motto „Zusammen anpacken, Wohlstand erhalten und zurück zur Normalität“, will Manuel Zech um Stimmen werben, heißt es in einer Pressemeldung. Der Landesvorsitzende Dr. Jörg Uhlig wird zitiert: „Wir schicken für die Werteunion ausschließlich Kandidaten ins Rennen, die bereits gezeigt haben, dass sie im Laufe ihres Lebens, außer einer Politikerlaufbahn, etwas geleistet haben. Qualifiziertes Personal ist, was unsere Politik dringend benötigt, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen.“

Als Direktkandidat der noch jungen Werteunion benötigt Manuel Zech nun 200 Unterstützerunterschriften von Wählern aus seinem Wahlkreis, um auch tatsächlich zur Bundestagswahl antreten zu können. Die Werteunion ist eigenen Angaben zufolge eine neue, bürgerlich-freiheitlich-konservative Partei in Deutschland, die in mehreren Bundesländern zur Bundestagswahl antritt. Der Bundesvorsitzende der Werteunion ist der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Hans-Georg Maaßen. (AZ)