Maskenatteste ohne Untersuchung aus Kaufering? Das Urteil fällt morgen

Ein Arzt aus Kaufering soll etliche Maskenbefreiungen ohne Untersuchung erteilt haben. Nach Verzögerungen steht das Hauptverfahren vor dem Abschluss.

Das Verfahren vor dem Schöffengericht in Landsberg gegen einen Kauferinger Arzt und Homöopathen könnte seinen Abschluss finden. Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im großen Stil falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Das Verfahren wird am Freitag, 24. November, fortgesetzt. Dann soll auch das Urteil verkündet werden.

Kauferinger Arzt soll laut Anklage in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ausgestellt zu haben, ohne die Empfänger der Atteste vor der Ausstellung untersucht zu haben. Fünf Verhandlungstermine fanden bisher statt, nachdem der Prozess aufgrund eines Krankheitsfalls in der Verteidigung und Problemen bei der Terminfindung aller Prozessbeteiligten mehrfach verschoben werden musste. Mittlerweile wurden auch die Verfahren gegen die mitangeklagten Frauen, die bei der Abwicklung der Atteste behilflich gewesen sein sollen, vom Hauptverfahren getrennt, um den Prozessverlauf nicht weiter zu verzögern. Der Verteidiger einer Angeklagten hatte sich am zweiten Verhandlungstag krankgemeldet. Am ersten Verhandlungstag war das Verfahren bereits gegen die andere Mitarbeiterin des Arztes abgetrennt worden, da sie sich krank abgemeldet hatte.

Urteil im Maskenprozess: Viele Zuschauer in Landsberg erwartet

Viele Zeugen und Zeuginnen wurden in den vergangenen Verhandlungsterminen gehört. Einige machten von ihrem Recht zur Aussageverweigerung Gebrauch. Das steht ihnen zu, da sie sich möglicherweise wegen einer Anstiftung zum Ausstellen eines falschen Gesundheitszeugnisses gegenüber dem Arzt schuldig gemacht haben und sich daher selbst belasten könnten. Andere machten deutlich, dass ihnen der Arzt in einer Notlage geholfen habe und zeigten sich verärgert darüber, dass den Attesten mit der Unterschrift des Angeklagten kein Glauben geschenkt werde.

Die Bereitschaftspolizei hatte zu Beginn des Prozesses noch Absperrungen für etwaige Demonstranten aufgebaut, die aber nicht benötigt wurden. Foto: Thorsten Jordan

Anfangs wurde mit Protesten vor dem Amtsgericht befürchtet, da der Angeklagte eine große Anhängerschaft hat. Die Polizei hatte sich mit einer gewissen Einsatzstärke und Absperrungen vor Ort vorbereitet. Doch zu Protesten kam es bislang nicht. Aufgrund des öffentlichen Interessens konnten nicht immer alle Interessierten einen Platz im relativ kleinen Gerichtsaal finden. Ähnlich wie zu Beginn des Prozesses wird das Zuschauerinteresse zur Urteilsverkündung wohl wieder deutlich zunehmen.

