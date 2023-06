Maskenbefreiung: Prozess gegen Kauferinger Arzt wird fortgesetzt

Hat ein Arzt aus Kaufering während der Corona-Pandemie falsche Maskenatteste ausgestellt? Am Amtsgericht in Landsberg soll diese Frage beantwortet werden.

Im März wurde das Gerichtsverfahren gegen einen Arzt aus Kaufering ausgesetzt, jetzt steht fest, wann es fortgesetzt wird. Dem 60-Jährigen wird vorgeworfen, während der Corona-Pandemie falsche Maskenbefreiungen ausgestellt zu haben.

Das Schöffengericht des Amtsgerichts Landsberg hat das Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse auf Mittwoch, 27. September, um 9 Uhr neu terminiert. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in mindestens 117 Fällen Maskenbefreiungsatteste ausgestellt zu haben, ohne die Empfänger der Atteste vor der Ausstellung untersucht zu haben.

Neben dem Arzt müssen sich auch eine 54-jährige und eine 45-jährige Angeklagte vor dem Schöffengericht wegen Beihilfe zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse verantworten. Die 54-jährige Angeklagte soll den Arzt in 47 Fällen und die 45-jährige Angeklagte in 39 Fällen unterstützt haben, indem sie jeweils die vom Arzt erstellten Blankoatteste ausgefüllt und an die Empfänger weitergeleitet haben.

Zu Prozessbeginn Anfang März war die Landsberger Polizei vor dem Amtsgericht präsent. Foto: Thorsten Jordan

Die Vorsitzende Richterin hat acht weitere Verhandlungstermine bestimmt. Zu den Hauptverhandlungsterminen sind insgesamt 52 Zeugen geladen, teilt Thomas Kirschner, der Pressesprecher des Amtsgerichts Landsberg, mit. Nachdem der Start krankheitsbedingt mehrfach verschoben werden musste, hatte die Vorsitzende Richterin entschieden, nur noch zwei Polizeibeamte zu laden. Doch die Verteidiger bestanden Anfang März in der Verhandlung darauf, die Zeugen zu hören. Damit blieb nichts anderes übrig, als das Gerichtsverfahren auszusetzen und neu aufzurollen.

Arzt ist auch über die Grenzen des Landkreises Landsberg bekannt

In der Corona-Krise erlangte der Arzt über die Grenzen des Landkreises Landsberg hinaus Bekanntheit. Im September 2020 war er auf dem Weg zu einer "Querdenker"-Demo in München festgenommen worden, weil er zuvor falsche Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Augsburg nahm später Ermittlungen auf. Ein Termin für die Hauptverhandlung wurde zunächst im November 2022 festgesetzt. Allerdings musste der Prozess mehrfach verschoben werden.

Lesen Sie dazu auch

Auch vor dem Amtsgericht Lindau hatte sich der Kauferinger bereits verantworten müssen. Im Oktober 2020 war er bei einer Veranstaltung als Redner aufgetreten und hatte das Tragen einer Maske mit dem "Hitlergruß von damals" verglichen und den Arm demonstrativ gestreckt. Der Arzt wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angeklagt und am Ende freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das zunächst erlassene vorläufige Berufsverbot für den Angeklagten wurde durch Beschluss des Landgerichts Augsburg abgeändert: Er ist vorläufig nicht mehr dazu berechtigt, Maskenbefreiungsatteste auszustellen.