Maximilian Huber aus Landsberg möchte Grenzen überwinden

Plus Der Stille Held im Oktober kennt Ausgrenzung aufgrund seiner sexuellen Orientierung seit der Jugend. Er setzt sich nicht nur für queere Menschen ein.

Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund seiner sexuellen Orientierung kennt Maximilian Ferdinand Huber aus Landsberg seit seiner Jugend. Statt sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, hat er es sich zur ehrenamtlichen Aufgabe gemacht, vulnerable Gruppen sichtbar zu machen und zu stärken, unter anderem mit vielen sozialen und kulturellen Projekten. Dafür wurde er nun als Stiller Held ausgezeichnet. Und nicht nur das: Er wurde vom Landkreis Landsberg für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

„Mir geht es um Sichtbarkeit, Sicherheit und Empowerment. Menschen ermutigen, Grenzen zu überwinden und sich wieder etwas zuzutrauen. Vulnerable Gruppen in ihrer Vielfalt vereinen, gemeinsam stärker sein als alleine“, sagt Max Huber und setzt hinzu: „Mir bedeutet die Nominierung viel, nicht nur weil ich als queerer Mann, sondern für queeres Engagement vorgeschlagen wurde. Vor einigen Jahren war das für mich noch unvorstellbar in Deutschland.“