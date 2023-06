Missglückter Grillversuch führt zu Feuerwehreinsatz in der Landsberger Altstadt

Im Klösterl in Landsberg wird starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus. Der Grund war allerdings kein Brand.

Großeinsatz der Landsberger Feuerwehr in der Landsberger Altstadt. Am Dienstagabend hatte eine starke Rauchentwicklung im Klösterl die Rettungskräfte auf den Plan gerufen.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass in einem Haus am Eingang zum Klösterl starke Rauchentwicklung festgestellt wurde. Bei entsprechenden Nachrichten rückt die Feuerwehr in der Regel mit einem Großaufgebot aus, weil bei einem Brand in der Altstadt die Gefahr eines Übergreifens auf andere Gebäude sehr groß ist.

Am Dienstagabend war es allerdings nur der missglückte Grillversuch eines 87-jährigen Bewohners, der für den starken Rauch sorgte. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur Wohnung, kümmerte sich um den Grill und lüftete die Wohnung. Der 87-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. (AZ)

