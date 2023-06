ArtGallery schaut mit rar gewordener Kunst in eine perspektivenreiche Zukunft

Nach intensiven Umbau- und Renovierungsarbeiten zeigt Katharina Rücker-Weininger interessante „Perspektiven“ in ihrer ArtGallery im Landsberger Hinteranger.

Hell und freundlich strahlten die neu gestalteten Galerieräume mit Kat Rücker-Weininger um die Wette, als die Künstlerin ihre Gäste zu einer besonderen, ersten Veranstaltung, nach der Neuorientierung und den intensiven Umbau- und Renovierungsmaßnahmen, begrüßte. Unter dem Motto „back to the roots“ kehrt die freischaffende Künstlerin, an bewährte Traditionen anknüpfend, zurück zu ihren Wurzeln und zeigt wieder primär zeitgenössische Illustrationen und Buchprojekte.

Illustrationen sind das Thema von der Künstlerin Kat Rücker-Weininger. Foto: Hertha Grabmaier

Vor ihrem Grafikstudium in München absolvierte sie eine Ausbildung zur Handbuchbinderin mit einem äußerst lehrreichen, einjährigen Praktikum in London. Alte Bücher liebevoll zu restaurieren, ist ihr immer noch eine Herzensangelegenheit, wie an einigen Objekten in der Vitrine mit handgebundenen Büchern zu erkennen ist. In der digitalen Welt verkümmert die analoge Illustration inzwischen zu einer rar gewordenen Kunst, in der sich Rücker-Weiniger als wahre Meisterin offenbart, die mit viel Fantasie und Gespür fürs Detail auch neue und eigene Wege geht.

Drei Projekte stehen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der nun eröffneten Ausstellung „Perspektiven“, stehen drei spannende Projekte, welche die Künstlerin mit dem bemerkenswerten Zeichentalent, in von früheren Ausstellungen gewohnter Manier, beim Sektempfang vorstellte. 14 Kunstdruckimpressionen auf Leinwand mit faszinierenden Augenbäumen, die komplex mit menschenähnlichen Wesen kommunizieren, verdeutlichen die künstlerische Ausgestaltung des in der Fachwelt viel diskutierten Buches, „Das öko humanistische Manifest“, das der Biologe und Professor für Naturschutz, Pierre Leonhard Ibisch, zusammen mit dem Politikwissenschaftler und Soziologen Jörg Sommer verfasste.

Der Mensch in der Natur

Es macht ein wenig Mut für unsere Zukunft. Rücker-Weiningers einfühlsame Illustrationen fügen sich perfekt ein, in die philosophischen und wissenschaftlichen Ansätze eines möglichen Fortbestehens des Menschen in der Natur. „Dass bei mir für die Illustration angefragt wurde, macht mich schon ein wenig stolz“, so Rücker-Weiniger, die im Zuge der Neuorientierung gleich ihren Vornamen etwas kürzte. Das zweite Projekt beschäftigt sich mit Genuss-Geschichten. Die Paul-Pietsch-Verlage geben seit 40 Jahren jedes Jahr ein Kochbuch heraus, für das jeder Mitarbeiter ein Rezept abgeben kann. Aus „Fit for Fire“, einer anregenden Grill-Fibel, blicken freundliche, bunte Drachen neugierig mit spitzen Schnäbeln á la Kat Rücker-Weininger und geben dem Werk eine skurril-heitere Note. Zum dritten Projekt, der Plakatserie „…liest“, hängte Rücker-Weininger acht großformatige schwarz-weiß Porträts von zeitgenössischen Dichtern und Autoren, wie Thomas Hürlimann, Bernhard Schlink, Jakob Hein, Eva Menasse, von Lesungen an bayerischen Schulen, die der Germanist Friedrich Denk ins Leben rief. „Das Projekt, das mein Vater begann und ich nach seiner Parkinson-Erkrankung fortführte, ist seit 40 Jahren fest in Rückerscher Hand“, so Rücker-Weiniger, die dadurch als junger Mensch bereits Peter Ustinov und Friedrich Dürrenmatt kennenlernen durfte. Ein Abstecher hinter die in neuem Glanz erstrahlten Fensterfassaden lohnt sich allemal..

Die Öffnungszeiten der Art Gallery, Hinterer Anger 342, bei denen die Künstlerin persönlich anwesend ist, sind, bis auf Weiteres, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr.

Lesen Sie dazu auch