Mit Tarnfarbe und Zipfelmütze für den guten Zweck

Der Verein „Gemeinsam helfen“ sammelt auf dem Landsberger Christkindlmarkt wieder Spenden für bedürftige Kinder der Region.

Was als Idee begann, ist seit 2005 ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Durch den Verkauf von Glühwein, Bratwurst und Crêpes auf dem Landsberger Christkindlmarkt macht es sich der Verein „Gemeinsam helfen“ – genauer gesagt Angehörige der umliegenden Bundeswehrkasernen – zur Aufgabe, Spenden für einen karitativen Zweck zu sammeln. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2001 erreichten damit knapp 200.000 Euro diverse Organisationen.

Darum trägt der Vereinsvorstand heuer eine goldene Zipfelmütze

Wie gewohnt stehen sie vor der Marien-Apotheke, am Rande des Christkindlmarkts – in tarnfarbener Uniform und roter Weihnachtsmütze auf dem Kopf. Nur Thomas Milde trägt eine goldene. „Das ist mein letztes, offizielles Jahr als Vereinsvorstand, weil ich nächstes Jahr pensioniert werde. Das letzte Mal ist bei uns das goldene Mal, deshalb habe ich die Mütze von meinen

Hauptmann Thomas Milde ist mit dem Verein "Gemeinsam helfen e. V." mit zwei Ständen am Hauptplatz vertreten. Foto: Christian Rudnik

Vorstandsmitgliedern verliehen bekommen – eine nette Aktion, hat mich überrascht“, sagt er und grinst.

Sie sammeln unter anderem Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und das Kinderheim St. Alban am Ammersee. Jährlich überweist der Verein eine Spendensumme von etwa 10.000 Euro. Dadurch, dass keine Personalkosten anfallen, bleibt dementsprechend viel übrig. Sie decken nur ihre Produktkosten ab. Alles, was übrig bleibt, wird gespendet. „Wir sind fast schon eine Institution hier am Platz“, sagt Thomas Milde, „die Landsberger erwarten uns schon.“ Tatkräftig unterstützen diese den Verein auch bei seiner Aktion. Bereits die ersten 5- und 10-Euro-Scheine warten in der Spendenbox auf ihren großen Einsatz.

Der 55-Jährige erzählt, dass inzwischen die Welfenkaserne in Igling, die Lechfeldkaserne in Lagerlechfeld, die Ulrichkaserne in Kleinaitingen sowie diverse Helfer aus anderen Regionen an der Aktion beteiligt sind. Die Truppe ist bunt gemischt, vom niedrigsten bis zum höchsten Dienst. „Wir haben den Oberstleutnant an der Kasse stehen. Hier sind wir alle per Du – egal welchen Dienst wer hat. Das ist in der Kaserne vielleicht anders, aber hier sind wir einfach eine große Familie, die für ein Ziel arbeitet – mit Herz und Blut“, sagt Thomas Milde.

Bundeswehr nützt Marktlücke vor Weihnachten

Da der offizielle Christkindlmarkt bereits am kommenden Sonntag endet, will der Verein die Marktlücke – im wörtlichen Sinne – schließen und Stadtbesucherinnen und -besuchern in den letzten hektischen Einkaufstagen vor Weihnachten noch einmal einen ruhigen Ort für eine Verschnaufpause bieten. Bis Donnerstag, 22. Dezember, werden Bratwürste und Crêpes zusammen mit Früchtepunsch und Glühwein verkauft. Die Öffnungszeiten sind am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr. Von Montag bis Donnerstag sind die Buden zwischen 12 und 19 Uhr geöffnet.

Kommenden Montag wird außerdem der Standortälteste und gleichzeitig Kommandeur des federführenden „Zentrums Elektronischer Kampf“ aus Kleinaitingen, Herr Oberstleutnant Rüdiger Bieler, in Anwesenheit mehrerer geladener Gäste um 14 Uhr die offizielle Eröffnung und Begrüßung durchführen. Auch Frau Marlies Breher, Vorstandsvorsitzende der süddeutschen Kinderhospizstiftung, ist dabei die Gelegenheit gegeben, ihre Institution vorzustellen. Weitere Informationen unter www.gemeinsam-helfen.de