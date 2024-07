Mitfahrer wird schwer verletzt: Betrunkener Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Bei einem Unfall in Landsberg sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Gegen 20 Uhr befuhr laut Polizei ein Motorradfahrer die Neue Bergstraße ortsauswärts und überholte die vor ihm fahrenden Fahrzeuge in Schlangenlinien. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit dem Randstein, wodurch sein Sozius, der keinen Helm trug, herunterfiel.

Der 34-Jährige setzte seine Fahrt dem Polizeibericht zufolge jedoch unbeirrt ohne seinen Mitfahrer fort und stürzte etwa 200 Meter weiter nochmals alleinbeteiligt. Im Anschluss stand er wieder auf und fuhr an seine Wohnanschrift, wo er durch die Polizei angetroffen werden konnte. Die aufnehmende Streife stellte dabei fest, dass der Motorradfahrer erheblich alkoholisiert war, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und das Motorrad nicht zugelassen ist.

Der 21-jährige Sozius aus Landsberg wurde schwer verletzt, der Unfallfahrer leicht, teilt die Polizei mit. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)