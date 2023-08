Möbeltransporter brennt auf der B17 bei Landsberg komplett aus

Am Freitagabend brennt auf der B17 im Süden von Landsberg ein mit Möbeln beladener Lkw komplett aus. Der Schaden ist hoch.

Am Freitagabend gegen 20 Uhr ging über den Notruf eine Meldung über einen brennenden Lkw auf der B17 im Landsberger Süden ein. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehren und der Streifen der Polizeiinspektion Landsberg, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, heißt es im Polizeibericht.

Schaden von rund 20.000 Euro bei Lkw-Brand in Landsberg

Zuvor konnten aufmerksame Verkehrsteilnehmer den Fahrer des Lkw auf entstandene Funken am Fahrzeug aufmerksam machen. Als der Lkw rechts in einer Pannenbucht anhielt, stand dieser bereits teilweise in Flammen. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt, das Fahrzeug brannte, samt der geladenen Möbel, vollständig aus, die Böschung an der B17 wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. (AZ)