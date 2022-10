Landsberg

vor 5 Min.

"Mondlicht" im Stadttheater Landsberg: Sprechen ohne Worte

Plus Im Stadttheater Landsberg stellen sich Menschen mit und ohne Behinderung den Diskriminierungen des Alltags. So kommt das Stück "Mondlicht" an.

Von Sandy Kesner Artikel anhören Shape

Die schwere Tür des Stadttheaters trennt an diesem Abend die Stadt von einer anderen Welt. Einer Welt, in der mystische Wesen zu Hause sind und trotz Stille einiges zu sagen haben. Der erste Blick ins Foyer fällt bereits auf eines von ihnen. Unter dem Rundbogen steht es still auf der Treppe und verschafft sich einen Überblick über die Gäste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .