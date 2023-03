Monika Sadegor schreibt über eine fast vergessene Landsbergerin

Plus Schon als Kind unternimmt Monika Sadegor aus Schwabhausen Schreibversuche. Nun legt sie mit der Romanbiografie „Die englische Tochter“ ihr sechstes Werk vor.

Literaten und Bücher, das ist wohl die einzige Liebe, bei der jenes sprichwörtliche „eine Blatt dazwischen“ nicht als störend, sondern im Gegenteil als dringend, am besten um einige Regalmeter, ergänzungsbedürftig angesehen wird. Da macht auch Monika Sadegor aus Schwabhausen keine Ausnahme. „Ohne Bücher “, erklärt die Autorin, „wäre mein Leben viel ärmer. Aus ihnen habe ich mir als Kind den Zugang zur Welt gezogen und durch sie lerne ich diese auch heute noch immer neu kennen.“ Demnächst erscheint ihre Romanbiografie über Gwenddydd Herkomer, der Tochter des Erbauers des Landsberger Mutterturms.