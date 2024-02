Montagsdemo in Landsberg: Traktoren dürfen wieder durch die Altstadt

Das Landratsamt genehmigt die Teilnahme schwerer Fahrzeuge. Die Behörde beruft sich auf das Versammlungsrecht.

Für Montag, 5. Februar, haben die Landsberger Spaziergänger erneut eine gemeinsame Demonstration mit Landwirten und Handwerkern angemeldet. Anders als vergangene Woche dürfen Traktoren und Fahrzeuge diesmal bereits in der Altstadt an der Versammlung teilnehmen. Als Veranstalter tritt der Kauferinger Arzt Rolf Kron auf. Die Versammlung steht unter dem Motto „Friede, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung“.

Am vergangenen Montag hatten sich Veranstalter, Landratsamt, Polizei und Stadtverwaltung bei einem Kooperationsgespräch darauf geeinigt, dass Traktoren und Lastwagen nicht durch die Altstadt fahren. Jetzt legt der Veranstalter aber Wert darauf. Nachdem die Versammlung ordnungsgemäß angezeigt wurde, sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Versammlungsrecht es zulasse, das Traktoren und Lastwagen durch die Altstadt fahren, sagt der Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, unserer Redaktion. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, gilt in der Altstadt ein Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Ausgenommen seien Traktoren und Lieferverkehr. Wegen des Torbogens am Schmalzturm gelte zudem eine Höhenbeschränkung von 3,40 Metern, auch am Sandauer Tor gibt es eine Höhenbeschränkung.

Das Landratsamt rechnet mit über 200 Teilnehmenden

Der Demonstrationszug am Montag, 5. Februar, startet um 18 Uhr am Hauptplatz, führt über die Schlossergasse und den Hinteranger zur Sandauer Brücke und dreht eine Runde über Augsburger Straße, Carl-Friedrich-Benz-Straße, Lechwiesenstraße und Iglinger Straße zurück in die Augsburger Straße. Gegen 19.20 Uhr erreicht der Zug den Vorderen Anger, von wo es wieder zum Hauptplatz geht. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant. Erwartet werden laut Müller 200 Spaziergänger und 30 Fahrzeuge.

Am Montag, 29. Januar, hatten sich rund 150 Menschen am Hauptplatz versammelt, um bei einem Spaziergang durch die Innenstadt gemeinsam zu demonstrieren. Dazu waren etwa 30 Traktoren sowie 30 Pkw gekommen, die aufgrund der Absprachen im Kooperationsgespräch jedoch erst am Parkplatz „Papierfleck“ an der Von-Kühlmann-Straße am Demonstrationszug teilnahmen. Am Parkplatz am „Papierfleck“ gegenüber dem Landratsamt fand dann auch eine Abschlusskundgebung statt. Laut Polizei war es lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen gekommen.

In der Woche zuvor, am Montag, 22. Januar, hatte es dagegen größere Verkehrsbehinderungen gegeben, weil neben den Spaziergängern auch Traktoren und andere Fahrzeuge an dem Zug durch die Altstadt beteiligt waren. Etliche Anwohner und Verkehrsteilnehmer hatten sich darüber beschwert und sich teilweise auch an unsere Redaktion gewandt.

Lesen Sie dazu auch