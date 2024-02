Montagsdemo in Landsberg: Warum Fahrzeuge daran teilnehmen dürfen

Traktoren und Lastwagen bei Versammlungen in der Altstadt? Das sorgt nicht nur bei Anwohnenden für Kritik.

Unter dem Motto „Friede, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung“ waren am vergangenen Montag rund 200 Spaziergänger und an die 50 Fahrzeuge, darunter Traktoren und Lastwagen, durch die Landsberger Altstadt unterwegs. Auch für diesen Montag, 12. Februar, ist eine solche Versammlung geplant. Dabei wird nicht nur von Anwohnenden kritisiert, dass schwere Fahrzeuge daran teilnehmen dürfen. Das Landratsamt erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, warum das möglich ist.

Aktuell finden etliche Versammlungen und Demonstrationen im Landkreis Landsberg statt. Das Landratsamt lege die Rahmenbedingungen fest, tritt dabei aber nicht als Genehmigungsbehörde auf, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller. Es gebe lediglich im Vorfeld ein Kooperationsgespräch, in dem geklärt werde, ob die Wünsche des Veranstalters umsetzbar sind. Veranstalter der Versammlung am vergangenen Montag war der Arzt Rolf Kron aus Kaufering. Er hatte unter anderem 200 Teilnehmende und 30 Fahrzeuge angemeldet.

Verbote müssen hohen juristischen Anforderungen Stand halten

Im Kooperationsgespräch mit Landratsamt, Stadt und Polizei sei man überein gekommen, dass Fahrzeuge teilnehmen dürfen, auch Traktoren und Lastwagen, sagt Wolfgang Müller. Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut, Verbote müssten hohen juristischen Anforderungen Stand halten. In der Altstadt gilt zwar ein Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Ausgenommen sind aber Traktoren und Lieferverkehr. Wegen des Torbogens am Schmalzturm gilt zudem eine Höhenbeschränkung von 3,40 Metern, auch am Sandauer Tor gibt es eine Höhenbeschränkung. Die Auflagen für die Versammlung haben sich laut Müller auf den Abstand zwischen den Fahrzeugen beschränkt, und darauf, dass auf Brücken lediglich die rechte Spur genutzt wird.

Und was passiert bei einem medizinischen Notfall? Kommt der Rettungswagen durch? Wie Wolfgang Müller sagt, habe die Polizei, die am Montag, 5. Februar, mit zwei Streifenwagen den Anfang und das Ende des Zuges begleitet hatte, keine Bedenken angemeldet. Dem Veranstalter sei auferlegt worden, die Durchfahrt jederzeit zu gewährleisten. Auch bei Großveranstaltungen wie dem Faschingsumzug am Lumpigen Donnerstag oder dem Ruethenfest stelle sich diese Frage.

Für Montag, 12. Februar, ist erneut eine Versammlung angemeldet worden. Sie soll ähnlich ablaufen, wie jene am Montag zuvor. Da hatten rund 200 Spaziergänger unter anderem für „Rente statt Rüstung“ und gegen Impfungen demonstriert. Gleichzeitig machten Landwirte und Handwerker aus der Region ihrem Ärger über die aktuelle Politik („Steuerwahnsinn“, „Neuwahlen sofort“) Luft.

Über die Frage, ob bei der Versammlung Traktoren und andere schwere Fahrzeuge mitfahren sollen, wird kontrovers diskutiert. Bei unserer Redaktion haben sich nicht nur Anwohnende beschwert, so mancher ärgerte sich, weil er in der Altstadt im Stau stand. Auch auf der Facebook-Seite unserer Redaktion prallen die Argumente aufeinander. Lucy Schlorke etwa befürwortet die Teilnahme von Traktoren: „Nur weil es den ganzen Autofahrern nicht passt. Drehen sie alle wieder durch, weil sie mit ihrem Luxus nicht mehr schnell genug von A nach B kommen“, schreibt sie. Christl Schuster fügt dazu an: „Jeder Motzer sollte sich informieren, warum Handwerker und Bauern auf der Straße sind.“ Manfred Straßer kommentiert in die gleiche Richtung: Das Recht auf Demonstration sei ein hohes Gut. „Und ja, das ist auch in der Altstadt durchaus legitim.“

Thomas Buck kritisiert die Teilnahme schwerer Fahrzeug und zieht einen Vergleich zur Demonstration gegen Rechts, die am Landsberger Hellmairplatz stattfand. Er stellt die Frage: „Hätte jeder Teilnehmende letzten Samstag einen Traktor gehabt, wäre es dann auch erlaubt worden?“ Die Montagsdemo in dieser Form stellt seiner Meinung nach Nötigung dar und habe mit Versammlungsfreiheit recht wenig zu tun. Thomas Rissmann sieht die Teilnahme von Traktoren auch eher kritisch. „An sich habe ich ja Verständnis mit dem Anliegen der Bauern, aber man muss sich natürlich auch mal fragen dürfen, ob man alles machen muss, was man machen darf. Und muss der laute Hupkonzert wirklich sein?“