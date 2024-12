60 Jahre Bayerische Kunstförderpreise: Malik Harris wird ausgezeichnet

Der Kunstminister Markus Blume hat 17 Künstlerinnen und Künstler mit dem Bayerischen Kunstförderpreis 2024 ausgezeichnet – Zum 60. Jubiläum wurde das Preisgeld auf 7000 Euro erhöht. „17 neue Sterne auf unserem bayerischen Walk of Fame der Jungstars: Mit diesem Preis würdigen wir herausragendes Talent und sagen Danke für künstlerische Leidenschaft, kreativen Mut und großartige Kunst“, sagte Blume bei der Verleihung im Staatstheater in München. Zu den Ausgezeichneten gehört auch Landsberger Musiker Malik Harris.

Icon Vergrößern Kunstminister Markus Blume mit den Preisträgerinnen und Preisträgern der Bayerischen Kunstförderpreise 2024. Foto: StMWK/Andreas Gebert Icon Schließen Schließen Kunstminister Markus Blume mit den Preisträgerinnen und Preisträgern der Bayerischen Kunstförderpreise 2024. Foto: StMWK/Andreas Gebert

Neben Malik Harris wurden noch weitere drei Musikerinnen und Musiker prämiert

Moderiert wurde die Veranstaltung von der Moderatorin Sophia Dreyer. Kunstminister Markus Blume betonte: „Kunst braucht den richtigen Boden, um Wurzeln zu schlagen. Daher gilt im Freistaat: An Kunst und Kultur wird nicht gespart!“ Seit 1965 verleiht der Freistaat jedes Jahr Kunstförderpreise in den vier Sparten „Musik“, „Bildende Kunst“, „Darstellende Kunst und Tanz“ sowie „Literatur“. Die ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler der verschiedenen Sparten werden von Fachjurys vorgeschlagen. „Die Preisträgerinnen und Preisträger, die am Beginn ihres Schaffens stehen, zeichnen sich durch eine außergewöhnliche künstlerische Begabung aus und können hervorragende Leistungen vorweisen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Kategorie „Musik“ erhielt neben vier weiteren Musikerinnen und Musikern auch Malik Harris den Preis. Der 27-Jährige wuchs in Issing auf und begann bereits als Teenager, bekannte Songs zu covern. Er spielt mehrere Instrumente, darunter Gitarre, Schlagzeug und Klavier. 2022 trat er mit seinem Song „Rockstars“ beim Eurovision Song Contest für Deutschland an. Im November trat er mit seiner Plain Sights Tour in deutschen Städten wie Berlin, Köln und München auf. Im Landkreis Landsberg sieht man Harris immer mal wieder bei größeren Veranstaltungen auf der Bühne stehen. Dieses Jahr war er unter anderem auf dem Puls Open-Air-Festival aufgetreten.