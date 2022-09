Landsberg/München

vor 49 Min.

Landsberger Biologe erhält die Umweltmedaille

Plus Dem Landsberger Dr. Andreas Fleischmann wird in Bamberg die bayerische Umweltmedaille verliehen. Warum er diese besondere Ehrung erhält und welchen Wunsch er an seine Heimatstadt hat.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Der Landsberger Dr. Andreas Fleischmann hat im Rahmen einer Feierstunde in der ehemaligen Dominikanerkirche der Universität Bamberg die Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt sowie den Verbraucherschutz verliehen bekommen. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Freistaat auf diesem Gebiet vergeben kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen