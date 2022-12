Musik am Rand des Vulkans der Moderne

Man könnte Nik Bärtsch und sein Projekt auch als Raumkunst sehen. Das Trio spielt nicht nur, sondern tanzt ein besonderes Klanggebräu.

Man könnte die Musik von Nik Bärtsch und seinem Projekt Mobile auch als offene Raumkunst bezeichnen, die mit immenser Intensität und auf einem hohen Energielevel entsteht. Dabei ein Raum-Zeit-Kontinuum herstellend, das sich sehr wohl durch Präzision in der Umsetzung von Autonomie und Ästhetik auszeichnet. Das Resultat ist jedenfalls beträchtlich, und beim Blick auf die Bühne im Landsberger Stadttheater verwundert es am frühen Sonntagabend immer wieder, das der Schweizer "nur" drei Musiker braucht, um dieses siedend ineinandergreifende Klanggebräu zu entwickeln.

Bärtsch nutzt die Freiheit, die ihm der Jazz ermöglicht

Das Trio tanzt über eineinhalb Stunden am Rand des Vulkans der Moderne. Nick Bärtsch (Klavier), Sha (Saxofon, Bassklarinette) sowie Nicolas Stocker (Schlagzeug, Perkussion) spielen natürlich Jazz. Aber diese Musik ist nicht unbedingt den Heroen und Vorreitern dieser Musikart verpflichtet. Bärtsch nutzt die Freiheit, die ihm der Jazz ermöglicht, und bezieht zudem seine Erfahrungen und Vorstellungen von moderner Musik und östlicher Philosophie mit ein. Er macht weder Halt vor minimal music noch vor variantenreichen Improvisationen, er weiß über die Wirkung der Klassik und spielt seine Musik mit einem schelmischen Augenzwinkern.

Erdiger Groove und Gospelvarianten

Statt treibendem Swing gibt es bei ihm einen erdigen Groove, statt afroamerikanischen Gospelvarianten asiatische Tonfiguren. Diese Unabhängigkeit nimmt er für sich in Anspruch und lebt sie mit seinen Mitmusikern begeisternd aus.

In einem Interview drückte es der Schweizer vor Jahren sinngemäß so aus, dass es der Gruppengedanke ist, der die Identität einer Band bestimmt, und nicht unbedingt der einzelne Instrumentalist. So steht auch bei Mobile die Geschlossenheit und Dynamik im Zentrum des Miteinanders. Es wird nicht über etliche Chorusse hinweg solistisch improvisiert. Bärtschs Kompositionen sind so angelegt, dass alle Beteiligten in ihrem Tun miteinander verzahnt sind. Bei entsprechender Konzentration und dem Sich-Einordnen in den Prozess, beginnt so die Musik zu fließen. Ja, sie atmet regelrecht, pulsiert selbst in den verhaltenen Augenblicken. Sie entwickelt sich ständig weiter, nimmt sich für die (auch minimale) Gestaltung alle Zeit der Welt, wobei kleinste Veränderungen größtmögliche Wirkung erzielen. Sie bewegt sich zwischen Momenten der Stille und kurzzeitigen Explosionen, wodurch sich die anschließende Wahrnehmung vollkommen ändert.

Mobile sind in der Gestaltung der einzelnen Module, aus denen die Kompositionen in immer neuen Varianten bestehen, sehr präsent, fast körperlich spürbar und vermitteln zugleich eine gewisse Sinnlichkeit.

Eine bemerkenswerte Ausleuchtung der Bühne

Nik Bärtschs Bezug zur Klassik war besonders in der ersten Zugabe am Abend zu spüren, seine Affinität zu Claude Debussy und auch Maurice Ravel. Man glaubt kaum, dass in diese impressionistischen Verweise Shas stopfende und stöhnende, rhythmisch seufzende und sonore Bassklarinette passt. Eine scheinbar irrsinnige Kombination, die aber wunderbar klingt und die Dramaturgie eines Stückes gehörig anheizt. Und selten war ein sensiblerer, feinsinnigerer Schlagzeuger zu erleben, als es Nicolas Stocker war. Er ist genau ein Drittel der Band, bewegt sich mit seinen Ergänzungen und Erweiterungen und Verdichtungen des Konzeptes auf absoluter Augenhöhe mit seinen Mitspielern. In diese Tiefe und Leichtigkeit passte die bemerkenswerte Ausleuchtung der Bühne. Ein stimmigeres Abschlusskonzert dieser Saison in Landsberg war wohl kaum vorstellbar.