Nach Suizid des Ehemanns: Tote Frau in Landsberger Wohnung aufgefunden

Vergangenen Dienstag ist eine 34-Jährige tot in ihrer Landsberger Wohnung aufgefunden, nachdem sich der von ihr getrennt lebende Ehemann das Leben genommen hatte. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat laut einer Pressemeldung die weiteren Todesermittlungen übernommen.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand suchte der 32-Jährige seine Noch-Ehefrau am Dienstagmorgen in deren Wohnung in Landsberg auf und fügte der Frau tödliche Stichverletzungen zu. Der Landsberger verließ nach der Tat die Wohnung und nahm sich im Bereich einer Baustelle im Landkreis Weilheim-Schongau das Leben. Wenig später wurde er dort von Arbeitern aufgefunden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat in Landsberg dauern an

Im Zuge einer beabsichtigten Angehörigenverständigung fanden Beamte die Leiche der Frau in deren Wohnung auf. Die kriminalpolizeilichen Spurensicherungsmaßnahmen sind laut Polizeibericht abgeschlossen. Auch die Ergebnisse der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg durchgeführten gerichtsmedizinischen Untersuchungen lassen auf den beschriebenen Geschehensablauf schließen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an. (AZ)

In der Regel berichtet die Polizei nicht über Suizidgeschehen. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Eine Übersicht über weitere Hilfsangebote finden Sie hier.