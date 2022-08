Landsberg

vor 23 Min.

Nach tödlichem Unfall in Landsberg: Wie gefährlich ist diese Stelle?

An der Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße und der Katharinenstraße in Landsberg ist es am Dienstag, 2. August, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer gekommen. Der Radfahrer erlag seinen Verletzungen.

Plus Bei einem Unfall in der Katharinenstraße kommt ein 28-jähriger Rennradfahrer ums Leben. Dort ereignen sich immer wieder Unfälle. Wie gefährlich ist diese Stelle?

Traurige Nachrichten nach dem schweren Unfall am Dienstag in Landsberg: Der Rennradfahrer, der in der Katharinenstraße von einem Auto erfasst wurde, ist tot. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der 28-Jährige am Morgen seinen schweren Verletzungen. Immer wieder kommt es im Bereich der Dominikus-Zimmermann-Straße zu Unfällen. Wie gefährlich ist diese Stelle? Unsere Redaktion hat bei Experten nachgefragt.

