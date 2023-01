Nachruf auf Bernd Kruse: Abschied von einem Landsberger Original

Plus Der Landsberger Bernd Kruse ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Sein Zeitungsladen ist legendär.

Es ist eine typische Landsberger Szene: Der ältere Herr mit dem schlohweißen Haar steht Pfeife rauchend vor seinem kleinen Zeitungsladen im Hinteranger 340. Eine Szene, die für viele Landsbergerinnen und Landsberger nun nur noch eine Erinnerung sein wird. Denn Bernd Kruse ist nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.