Netpiloten am Ignaz-Kögler-Gymnasium

Im Alltag von Kindern und Jugendlichen spielen Internet und Smartphones eine große Rolle. Die Medienkompetenz ist daher wichtiger denn je. Der Clou und große Erfolgsfaktor des Net-Piloten Projekts: Ältere Mitschüler und Mitschülerinnen, die im Umgang mit Medien geschult werden, geben die Infos auf Augenhöhe an die Jüngeren weiter.

Die AOK Bayern fördert das Projekt am Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) in Landsberg zum dritten Mal in Folge. Die ausgebildeten Trainerinnen der Condrobs e.V. Suchtberatung und Therapie in Landsberg konnten einen ersten Ausbildungsblock noch vor den Weihnachtsferien durchführen. „Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler waren durchweg positiv“, freut sich Schulleiterin Julia Garbe. „Wir sind schon gespannt auf die nächsten Module“.

