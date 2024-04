Neubau Landratsamt: So kommen die Pläne im Stadtrat an

Dem Vorentwurf für das Projekt im Landsberger Osten wird zugestimmt. Dennoch wird generelle Kritik an dem Vorhaben geübt.

Eigentlich sollte der Landsberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung lediglich baurechtlich über die Planungen für das neue Landratsamt im Osten der Stadt entscheiden. Dennoch wurde generelle Kritik an dem Vorhaben geübt. Überdimensioniert und teuer war der Tenor der Kritiker. Für die Architektur sowie Technik- und Energiekonzept gab es dagegen mehrheitlich Lob.

Das Grundstück unweit des Fachmarktzentrums liegt baurechtlich im Außenbereich. Deswegen ist die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig. Das Landratsamt hatte im August 2017 um Aufstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungsplans gebeten. Doch im Stadtrat war der Standort umstritten und im November 2017 stimmte nur eine hauchdünne Mehrheit einer Weiterverfolgung der Planungen zu. Der Stadtrat regte einen Realisierungswettbewerb an, der städtebauliche und landschaftsplanerische Aspekte in den Vordergrund rückte. Gute zwei Jahre später beschloss der Stadtrat dessen Aufstellung, als ein geplantes Gewerbegebiet im nördlichen Bereich aufgrund gescheiterter Grundstücksverhandlungen kein Thema mehr war.

Auf dieser Fläche am Penzinger Feld im Landsberger Osten soll das neue Landratsamt errichtet werden. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

In der jüngsten Sitzung hatte sich der Stadtrat mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan des Landkreises zu beschäftigen, dem der Siegerentwurf des Realisierungswettbewerbs zugrunde liegt. Gegenüber dem Siegerentwurf wird nun auf eine Tiefgarage unter dem Gebäude verzichtet. Stattdessen ist ein rund 180 Meter langes und 42 Meter breites zweigeschossiges, seitlich offenes, auf dem Dach begrüntes und mit Solarmodulen versehenes Parkdeck nördlich des Hauptgebäudes geplant, das im Erdreich versenkt ist.

Ein ovaler Baukörper mit vier Vollgeschossen

Die in der Sitzung vorgestellten Entwürfe des Planungsbüros Hascher Jehle Architektur zeigen für das Hauptgebäude einen ovalen Baukörper mit vier Vollgeschossen. Untergeschoss und Treppenhäuser sind aus Stahlbeton, Erd- und Obergeschosse in Vollholzbauweise. Im Eingangsbereich befindet sich ein großes Atrium mit Freitreppe. Im Erdgeschoss gibt es einen Saal für 200 Personen und eine Cafeteria. Die Büroräume, darunter auch Zellenbüros und Open-Space-Bereiche, befinden sich in den Obergeschossen mit Blick auf den parkähnlichen Innenhof. Die Dachlandschaften sollen begrünt und mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden. Über diese Anlagen könne das Gebäude über das Jahr autark betrieben werden.

Kernstück des Energiekonzepts ist eine Wärmepumpe mit Energie-Phasen-Eisspeicher. Dieser im Erdreich befindliche Speicher funktioniere wie ein Akku. Im Gebäude sollen Heiz- und Kühlsegel für ein angenehmes Raumklima sorgen. Aufwendig gestalte sich die Regenentwässerung. Sie ist nach Ansicht der Planer nur in Tiefen ab etwa sechs Meter unter dem Gelände möglich. Das Regenwasser könne nicht ins Kanalsystem eingeleitet werden. Die Entwässerung erfolge über zwei Rigolen.

Landrat Thomas Eichinger und Planer Professor Rainer Hascher vor dem Siegerentwurf für den Landratsamt-Neubau. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Kritik gab es an der Anzahl der Parkplätze. Laut Stellplatzsatzung der Stadt würden nur 378 benötigt, sagte Ulrike Gömmer (Grüne), laut Planungen seien aber 461 vorgesehen. Das sei überdimensioniert und müsse geändert werden. Petra Ruffing (CSU) regte an, den Parkplatz des benachbarten Fachmarktzentrums zu nutzen. Dort könne ein Parkdeck errichtet und müssten somit die wertvollen Ackerflächen nicht versiegelt werden. "Wir benötigen die Parkflächen", sagte Ulrich Köbberling, Sachgebietsleiter Hochbau im Landratsamt. Zudem halte man es für schwierig, Flächen gemeinsam zu nutzen.

"Man muss sich so ein Gebäude auch leisten können"

Die Frage, ob ein Verwaltungsbau in dieser Größenordnung noch zeitgemäß ist, stellte Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte). "Man muss sich so ein Gebäude auch leisten können", meinte er. Die Kosten, die die Stadt künftig über die Kreisumlage mitfinanzieren müsse, hatte Jonas Pioch (SPD) im Blick. Der Landkreis müsse schon in das Klinikum und die Schulen investieren. Christian Hettmer sagte, dass der Stadtrat mit seinen Entscheidungen dazu beigetragen habe, dass das Gebäude kein reiner Zweckbau mehr sei. "Wir wollten keinen Funktionsbau mit Autohaus-Flair, sondern ein schönes Stadt-Entree."

Architektur und Energiekonzept wurden eher positiv beurteilt. "Der Bau gefällt mir", sagte Wolfgang Weisensee. Stefan Meiser (ÖDP) sprach von einem sehr guten Eindruck. Am Ende standen ohnehin die baurechtlichen Aspekte im Vordergrund. Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) fiel das schwer, schließlich hätten sich die Grünen von Anfang an gegen den Standort ausgesprochen. Aber: "Wenn der Landkreis es für finanzierbar hält, müssen wir das schlucken." Dem Vorhaben- und Erschließungsplan wurde schließlich mit 19:7 Stimmen zugestimmt.