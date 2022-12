Neue Selbsthilfegruppe hilft bei Depression rund um die Geburt

Plus Nach einer Geburt stürzen viele Frauen in ein seelisches Loch. Wie zwei Frauen aus Landsberg Betroffenen helfen möchten.

Seelische Krise statt Mutterglück: In Landsberg gibt es seit Kurzem eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Depressionen, Angst- Panik- sowie Zwangsstörungen sowie Traumata rund um die Geburt. Unsere Redaktion sprach mit den beiden Initiatorinnen über ihre eigenen Erfahrungen und wie sie anderen Betroffenen helfen wollen.