Landsberg

vor 17 Min.

Neuer Laden: In der Landsberger Altstadt lebt die Bierkultur wieder auf

Raymond Seeliger bietet im Hinteranger in Landsberg sein selbst gebrautes Bier in sechs Sorten an. Kunden können es im Lokal verkosten oder auch mitnehmen.

Plus Raymond Seeliger erfüllt sich mit Bierbrauen einen Traum. Er bietet am Hinteranger in Landsberg sechs selbst gebraute Sorten.

Von Dagmar Kübler

Zu früheren Zeiten durfte Landsberg mit Fug und Recht als Stadt des Bieres bezeichnet werden: In zahlreichen Brauereien, viele davon mit Gaststätte, wurde gebraut, genossen und manchmal auch über den Durst getrunken. Am Gassenausschank erhielten Passanten schnell ein Wegbier, das aufgrund seines Kaloriengehalts auch eine Mahlzeit ersetzen konnte. Unterfeigerl und Oberfeigerl, Nieberlbräu und Christeiner lagen nahe der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt; mit dem Waitzinger Bräu verschwand die letzte Landsberger Brauerei. Nun lebt mitten in der Altstadt die Bierkultur wieder auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .