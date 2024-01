Neujahrsbaby im Klinikum Landsberg gesund auf die Welt gekommen

Klinikum Landsberg verzeichnet neuen Geburtenrekord für 2023. In der Silvesternacht kommt das Silvesterbaby kurz nach den letzten Raketenschüssen zur Welt.

Am 31. Dezember war sie bereits um 5.52 Uhr auf der Welt, die kleine Maja Frieda. Sie ist im Geburtenbuch des Klinikums Landsberg als Nummer 1.435 vermerkt und damit als letzte Geburt des Jahres 2023. Trotz eines bundesweiten Geburtenrückgangs sind die Geburtenzahlen im Klinikum Landsberg weiter gestiegen. Im Jahr 2022 waren es 1.342 Entbindungen gewesen. Maja Frieda habe sich zunächst Zeit gelassen, so Alexa Dorow vom Klinikum. Leichte unregelmäßige Wehen habe Mutter Anna bereits am 30. Dezember verspürt. Vater Stefan erledigte zunächst noch einige Dinge im Baumarkt und versorgte die zwei Ponys und die Hühner, damit man dann bei Bedarf ins Klinikum starten könne.

Sowohl Rekordbaby, als Neujahrskind sind wohl auf

In der Nacht auf den 31. Dezember gingen beide zunächst um Mitternacht ins Bett – gut zwei Stunden später war es dann mit der Nachtruhe vorbei und beide fuhren in die Klinik. Hebamme Julia Rattei nahm das Paar in Empfang und dann ging alles ganz schnell. Gut vier Stunden später hatten es Mutter und Tochter geschafft. Das Besondere an dieser Geburt sei, dass die kleine Maja Frieda noch in der Glückshaube – also in der Fruchtblase - zur Welt kam, so Dorow. 2.900 Gramm und 51 cm groß ist das Mädchen. Der Vater konnte seine Partnerin dabei mit einer Rückenmassage unterstützen, durfte die Nabelschnur durchschneiden und die beiden Namensbänder für seine Tochter schreiben. Die diensthabende Gynäkologin war Marie Tolkemitt. Die ganze Familie erholt sich nun.

"Auch das Neujahrsbaby 2024 hatte sich zunächst lange bitten lassen, bevor es dann aber in Rekordzeit auf die Welt stürmte", so Dorow in der Pressemitteilung. Aurelia erblickte am 1. Januar 2024 bereits um 2.17 Uhr das Licht der Welt. Sie wog 4.140 Gramm und ist 55 cm groß. Die Eltern Francesca und Dominik Maßow hatten am 31. Dezember 2023 morgens auf der Premiumstation eingecheckt. Ihr Nachwuchs war groß und schwer geschätzt worden und die schwangere Frau Maßow war bereits weit über den Termin mit 44 Schwangerschaftswochen. Den ganzen Silvestertag über seien die Wehen unregelmäßig und leicht gewesen. "Doch das Feuerwerk um Mitternacht wirkte offenbar geburtsfördernd."

Neujahrsbaby Landsberg Klinikum 2024 Gruppenbild Maßow Vorne: die stolzen Eltern Dominik und Francesca Maßow mit Neujahrsbaby Aureliy. Hinten von links nach rechts: Dr. Lisa Eichler, (stellvertretend für das Gyn-Ärztliche Team - übergibt das Geschenk des Klinikums), Gesundheits- und Krankenpflegerin Katharina Brosig (stellvertretend für das Pflegeteam auf der Premiumstation mit Klinikum-Maskottchen Ludwig Lustig) und Hebamme Johanna Herz (stellvertretend für das Hebammenteam) Foto: Alexa Dorow

Fürs Neujahrsbaby geht es vom Klinikum Landsberg nach Kaufbeuren

Um 0.15 Uhr seien die Wehen plötzlich alle drei Minuten und kaum im Kreißsaal angekommen platzte die Fruchtblase „wie eine Wasserbombe“ so Dominik Maßow. Francesca und Hebamme Julia Rattei seien danach komplett nass gewesen. Mit Unterstützung von Hebamme Julia und Ärztin Laura Paulina Wolf kam Aurelia schließlich genauso zügig auf die Welt. Vater Dominik schwärmt: „Die Hebammen und das Essen sind super. Wir sind äußerst zufrieden.“ Die Familie ist in der Suite untergebracht. Aurelias älterer Bruder Alfredo wurde ebenfalls dazugeholt. Wenn Mutter und Tochter fit sind, geht es heim nach Kaufbeuren. (AZ)

