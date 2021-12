Landsberg

vor 35 Min.

Ohne Abstand und Masken? Große Corona-Kundgebung in Landsberg

Am Landsberger Hauptplatz fand am Sonntagabend eine große Kundgebung statt. Unser Foto wurde bereits Ende November aufgenommen.

Plus Am Landsberger Hauptplatz gibt es am Sonntagabend rund um den Christbaum eine Corona-kritische Versammlung. Die geltenden Regeln werden wohl nicht eingehalten.

Von Dominik Stenzel

In den Sozialen Medien kursiert das Bild einer Kundgebung, die am frühen Sonntagabend auf dem Landsberger Hauptplatz stattfand. Darauf zu sehen: Mehrere Personen, die dicht gedrängt rund um den dortigen Christbaum stehen. In ihrer Mitte haben sie brennende Kerzen und von Kindern gemalte Bilder niedergelegt. Nach der ersten Corona-kritischen Kundgebung seit längerer Zeit zieht die Landsberger Polizei Bilanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen