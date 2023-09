Landsberg

vor 16 Min.

Oide Wiesn in Landsberg: Bier, Dünger aus Schafwolle und Landmaschinen

Plus Zur Oiden Wiesn in Landsberg gehören auch Direktvermarkter aus der Region und eine Landmaschinenschau. Zwischen Georg-Hellmair- und Hauptplatz wird gefeiert.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Während drinnen im Festzelt auf dem Georg-Hellmair-Platz Martin Egger, Vorstandsmitglied der VR-Bank Landsberg-Ammersee mit drei Schlägen das Bier anzapfte und damit die Oide Wiesn 2023 eröffnete, präsentierten draußen etliche Direktvermarkter ihr Warenangebot.

Schon zu den "alten Hasen" gehören die Landfrauen des Landkreises Landsberg. "Wir waren von Anfang an dabei", sagt Kreisbäuerin Marlies Dürr. Sie sitzt an der Kasse vor der großen Kuchentheke, in der rund 50 Kuchen aller Art verkauft werden. Pro Ortsverband haben die Landfrauen zwei selbst gebackene Kuchen beigesteuert, verrät Dirr, die selbst dem Ortsverband Reichling angehört. Die Kuchen und auch der dazu gereichte Kaffee seien immer wieder ein großer Publikumsmagnet, freut sich die Kreisbäuerin.

