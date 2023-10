Opern auf Bayrisch sorgen für Lacher im Landsberger Stadttheater

"Opern auf bayrisch“ sind Garant für volles Haus. Der „Ring in einem Aufwasch“ wickelt den Kampf um das Rheingold locker ironisch ab.

Mit der Reduktion auf das Wesentliche bringt Paul Schallwegs Text zum „Ring in einem Aufwasch“, Wagners oft schwer verständliche Formulierungsausschweifungen im „Ring“-Monumentalwerk, ohne großes Pathos auf den Punkt, schont das Sitzfleisch, fordert Grundkenntnisse des Bayrischen sowie die Lachmuskeln. Auch beim Gastspiel im Landsberger Stadttheater.

Gerd Anthoff, Conny Glogger und Michael Lerchenberg sitzen am Holztisch. Während des Lesens bieten sie die Wandlungsfähigkeit ihrer Stimmen, gepaart mit geballter Schauspielkunst auf, kommentieren sich zuweilen gegenseitig und kommunizieren mit dem großartigen „Opern auf Bayrisch“- Ensemble unter der Leitung von Andreas Kowalewitz. Die Musik stammt aus der Feder von Friedrich Meyer und Rolf Wilhelm. Orientiert an den Wagner-Kompositionen, fließt anspruchsvolles bayerisches Liedgut mit ein. Große romantische Arien werden mit der Zither angespielt, von den Bläsern transformiert und vom Perkussionisten Philipp Jungk pointiert, mit allem, was dramatisch scheppert: Töpfe, Kehrschaufeln, Werkzeuge, Weinflaschen, Löffel sowie Trommeln.

„Opern auf Bayrisch – Der Ring in einem Aufwasch“ war im Stadttheater Landsberg zu Gast. Foto: Thorsten Jordan

„Das Rheingold“, hier „Die Gschicht von de goidana Äpfe“ bringt die vierteilige Tetralogie schwungvoll in Gang. Freia verspricht den anderen Göttern mit den goldenen Äpfeln aus ihrem Garten ewige Jugend. Alberich, der Lustmolch und Gegenspieler Wotans hat das von den Rheingolddamen bewachte Gold geraubt, um den Ring der Macht entbrennt ein großer Streit. „Auf eine friedliche Wiesn“, schreit ein Musiker. Wotan durch und durch korrupt und intrigant, lässt Alberich das Rheingold verfluchen. Für diese urbairische, atemberaubende Schimpftirade, einer großen Arie gleich, gibt es Szenenapplaus für Michael Lerchenberg.

„Die Walküre“, oder „Das Heldendrama am Watzmann“ beschreibt die inzestuöse Liebe des Zwillingspaares Sieglinde und Siegmund, „Bruder Schwester – passt des zamm? Doch was bei Meister Wagner steht, des müaßts euch merka, Leit des geht!“ Für Hunding, Sieglindes Ehemann geht das gar nicht, auch Walküre Brünnhilde, ebenfalls Wotans Tochter, mischt sich ein und wird vom Vater auf den vom Feuer umhüllten Wendelstein verbannt.

Bei „Opern auf Bayrisch – Der Ring in einem Aufwasch“ durfte sich Philipp Jungk eine musikalische Halbe einschenken. Foto: Thorsten Jordan

Nach der Pause ist man flugs bei Teil drei, Siegfried, hier „Der Kampf mit dem Drachenviech“. Fast, wie bei Wagner, „das Kind vom Siegmund kommt zur Welt, da weiß man gleich er wird ein Held“. Siegfried besiegt nicht nur den Schmied Mime, bei dem er aufwuchs, sondern mit seinem Wunderschwert auch den Drachen, der das Rheingold bewacht. Wie a Gamserl rennt er durch das Flammenmeer zum Gipfel des Wendelsteins und befreit Brünnhilde. Die Götterdämmerung, auf bairisch „Wia zum Schluss ois hi war“, passiert in Preußen, wo der grimmige Hagen, Gunther und dessen Schwester Gutrune auftauchen. Mit einem Zaubertrank gewinnt diese Siegfried für sich, der bestimmt Brünnhilde für den farblosen Gunther, den Gerd Anthoff so herrlich bescheuert gibt. Conny Glogger, als wütende Walküre, wehrt sich heftig. „Ihr moants wohl, i bin bleed? I mog des Zwetschenmandl net!“

Lesen Sie dazu auch

Hagen tötet Siegfried aus Habgier, Gunther will ebenfalls den Ring von Siegfrieds Finger, „und scho wieder gibt’s a Leich“. Siegfried wird verbrannt, die lodernden Flammen greifen um sich, Brünnhilde reitet mit wildem Schrei hinein. Das Feuer kennt kein Erbarmen, auch Wotan kommt darin um und Hagen ertrinkt im Vater Rhein, der auf Kölsch seinen Kommentar dazu gibt. Die Geschichte endet in seliger Ruh, „aus is“ – stürmischer Applaus und als Zugabe noch einmal alle musikalischen Höhepunkte.