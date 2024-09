Organist Winfried Lichtscheidel hat zwei CDs eingespielt

Der Organist Winfried Lichtscheidel ist seit April 2023 Kirchenmusiker an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg. Im September desselben Jahres übernahm er die künstlerische Leitung des Landsberger Orgelsommers von Vorgänger Johannes Skudlik. Den diesjährigen 39. Orgelsommer wird Lichtscheidel beschließen. Beim Abschlusskonzert am Samstag, 14. September, um 11.15 Uhr in Mariä Himmelfahrt interpretiert der Dekanatskantor Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Sigfrid Karg-Elert und als Hauptwerk, einige der 18 Choral-Bearbeitungen aus dem Ansbacher Orgelbüchlein des zeitgenössischen Komponisten Enjott Schneider spielen.

Winfried Lichtscheidel ist von den beiden Orgeln, die in Landsberg unter seiner Obhut stehen, überzeugt. Das ist einmal die große Schmid-Orgel in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Sie sei nach einer umfassenden Sanierung und Erweiterung zu einer der modernsten und attraktivsten symphonischen Orgeln europaweit geworden, schwärmt der Musiker. Das Instrument locke Künstler aus aller Welt an. Gegenpart ist die Simnacher Orgel in Heilig-Kreuz. Das Mitte des 18. Jahrhunderts eingebaute Instrument sei zwar mehrfach überholt worden, befinde sich jedoch trotzdem im Originalzustand. Sie sei ein Prachtstück barocker Orgelbaukunst, so Lichtscheidel.

Auf beiden Orgeln hat der Landsberger Kirchenmusiker mittlerweile CDs eingespielt. Für die sieben im Original für Orgel komponierten Choralfantasien von Max Reger wählte er die viermanualige Schmid Orgel. Ihr Klang, ihre Register passen hervorragend zu den in Musik aus Spätromantik am Übergang zu Neuer Musik umgesetzten Sprachbildern der Choräle.

CD Nummer zwei ist noch richtig druckfrisch

Die Scheibe hat den schlichten Titel „Die Simnacher Orgel". Auf dem Instrument der Heilg-Kreuz-Kirche hat Lichtscheidel zunächst Kompositionen eingespielt, die in der Zeit ihrer Erbauung geschrieben wurden. So also mag es wohl geklungen haben, als Bach, Pachelbel, Kobrich oder auch Mozart ihre Musik erschufen. Im zweiten Teil wird hörbar, wie wunderbar auch zeitgenössische Kompositionen zu dieser historischen Orgel passen. Enjott Schneiders (*1950) 18 Choral-Bearbeitungen aus dem Ansbacher Orgelbüchlein hat Lichtscheidel auf der Simnacher Orgel eingespielt. Beim Abschlusskozert des Orgelsommers können reizvolle Vergleiche angestellt werden, wenn etliche der Choral-Bearbeitungen auf der Schmid-Orgel erklingen. Die CDs sind im Pfarrbüro Mariä Himmelfahrt erhältlich.