Party in der Sonderbar: Rebelz Sound wird 18

In der Sonderbar wurde 18 Jahre Rebelz Sound gefeiert. Unter dem Motto „Holy Three Kings“ traten bei der 360-Grad-Geburtstagsfeier drei Djs auf. Neben Mr. Oggman (Rebelz Sound) waren Craxx (Parktheater Kempten) und M.Y.P.D. (Sick’n’Raw) dabei. Die Bar verwandelte sich zu diesem Anlass in eine Tanzfläche mit spektakulärem Lichtsetup.

Wie Bastian Georgi, Gründer und Geschäftsführer des Eventmanagementunternehmens Rebelz Sound, in der Ankündigung der Veranstaltung schrieb, soll der Fokus nun wieder auf Landsberg und die Region um Landsberg gesetzt werden. In den vergangenen drei Jahren habe der Schwerpunkt der Arbeit von Rebelz Sound im Allgäu gelegen. (AZ)