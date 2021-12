Intel-Ansiedlung in Penzing: Wirtschaftsministerium äußert sich

Eine mögliche Intel-Ansiedlung in Penzing sorgt für Diskussionen. Das bayerische Wirtschaftsministerium äußert sich nun zum aktuellen Stand.

Die Stadt Landsberg und die Gemeinde Penzing haben vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie nun eine Aussage zur geplanten Standortentscheidung zur Halbleiterproduktion/Intel erhalten. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plane demnach, Fabriken zur Produktion von Halbleitern nach Deutschland zu holen. "Die Erfahrung aus den weltweiten Lieferengpässen zeige, dass Europa seinen Bedarf an Mikroelektronik zunehmend selbst decken müsse. Hierfür wird die Bundesregierung Fördermittel in Milliardenhöhe bereitstellen", schreibt das bayerische Wirtschaftsministerium. "Diese wegweisende Entscheidung aus Berlin birgt auch für Bayern und speziell für den Wirtschaftsstandort Landsberg/Penzing großes Potenzial, an den Chancen teilzuhaben, die sich aus diesem strategischen Zukunftsthema ergeben."

Intel hat noch keine Entscheidung getroffen

Derzeit sei seitens Intel noch nicht entschieden, welcher Standort vom Unternehmen letztlich favorisiert wird: "Konkretisierungen zu den in der Presse diskutierten Angaben zu diesem Ansiedlungsprojekt waren von Intel aktuell nicht in Erfahrung zu bringen", heißt es in dem Schreiben des Wirtschaftsministeriums. "Falls der Fliegerhorst Landsberg/Penzing tatsächlich in die finale Auswahl genommen werden sollte, wird sich das Bayerische Wirtschaftsministerium nochmals an Intel wenden und die Region eng in den Informationsfluss und die weiteren Abstimmungsprozesse einbinden.“

Landsbergs Oberbürgermeisterin Baumgartl: "Brauchen jetzt einfach noch etwas Geduld"

Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sagt zu der aktuellen Stellungnahme: „Natürlich hätten wir gerne schon eine konkretere Antwort vom Wirtschaftsministerium erhalten. Wir brauchen jetzt einfach noch etwas Geduld, damit wir dann in den politischen Gremien eine seriöse Standortentscheidung treffen können.“

Peter Hammer (CSU), Bürgermeister der Gemeinde Penzing, äußert sich wie folgt: "Falls es zu dieser finalen Auswahl kommen sollte, gilt es zunächst, den konkreten Flächenbedarf und alle relevanten Rahmenbedingungen genannt zu bekommen. Erst wenn diese vorliegen und damit die finale Dimension bekannt ist, kann und muss jedenfalls eine erneute Beratung und Beschlussfassung erfolgen – Bürgereinbindung inklusive." (lt)

