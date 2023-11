Pizzalieferant rast mit Blaulicht durch Landsberg

Ein junger Autofahrer hat es eilig. Bei seiner Fahrt wird er von einer Polizeistreife entdeckt.

Weil er ein Blaulicht auf seinem Wagen montiert und eingeschaltet hatte, ermittelt die Landsberger Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Unterallgäu wegen Amtsanmaßung.

Nach Angaben der Landsberger Polizei beobachtete eine Streife gegen 19.30 Uhr ein ziviles Fahrzeug, das aus Richtung Kaufering kommend nach rechts in die Carl-Friedrich-Benz-Straße im Landsberger Gewerbegebiet abbog. Dabei war das Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hatte zudem ein eingeschaltetes Blaulicht auf dem Dach montiert. Bei der folgenden Verkehrskontrolle gab der 19-jährige Fahrer an, dass er es eilig habe, weil er Pizza ausfahren müsste.

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Landsberg ist auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Wer am Sonntagabend oder in den vergangenen Tagen von einem schwarzen Pkw in der Größe eines VW-Golf mit auffälliger Zulassung außerhalb des Landkreises Landsberg überholt wurde oder einem solchen Fahrzeug mit Blaulicht Platz gemacht hat, soll sich unter Telefon 08191-9320 melden. (AZ)

