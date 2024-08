Pkw prallt gegen Baum: Autofahrer wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 63-jährige Landsberger um kurz nach 20 Uhr mit seinem Auto die Kreisstraße von Kaufering in Richtung Landsberg.

Kurz nach der Einmündung zur Lechwiesenstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine kleine Böschung hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Abklärung ins Krankenhaus verbracht, so die Polizei. Der Schaden am Pkw und am Baum beläuft sich auf insgesamt rund 30.500 Euro. (AZ)