Pkw wird auf dem Infanterieplatz angefahren

Am Freitag ist es zwischen 15.28 Uhr und 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Infanterieparkplatz in Landsberg gekommen. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes von einem bislang unbekannten Fahrzeug am linken Fahrzeugheck gestreift.

Der Fahrer verließ laut Polizei anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Verkehrsunfall bei der Polizei zu melden. Der Sachschaden am Mercedes beträgt rund 3000 Euro. Zeugen sind dazu aufgerufen, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)