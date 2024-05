Landsberg

12:35 Uhr

Polizei sucht nach Unfallflucht am Ziegelanger Zeugen

Als sie zu ihrem geparkten Pkw am Ziegelanger zurückkehrte, hat eine Frau einen großen Leckkratzer an der Fahrertür festgestellt.

Am Ziegelanger in Landsberg wird ein geparktes Auto beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

