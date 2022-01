Polizei überwacht Versammlungsverbot in Landsberg

Die Polizei ist am Montag mit einem riesigen Aufgebot in Landsberg, um Versammlungen wie die Corona-Spaziergänge zu verhindern.

Etliche Einsatzfahrzeuge der Polizei sind seit dem Montagnachmittag in Landsberg unterwegs. Die Polizei kontrolliert, ob die Allgemeinverfügung gegen Versammlungen jedweder Art eingehalten wird.

Ein Großaufgebot der Polizei überwacht in Landsberg das Demonstrationsverbot. Foto: Christian Rudnik

Wie mehrfach berichtet, hatte das Landratsamt vergangene Woche Spaziergänge von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen für den 17. Januar in der Zeit von 17 bis 20 Uhr untersagt. Die entsprechende Allgemeinverfügung hatte Landrat Thomas Eichinger (CSU) mit seinem Behörde erlassen, nachdem zuletzt weit über 1000 Personen in der Landsberger Innenstadt an sogenannten Corona-Spaziergängen teilgenommen hatten. Vergangene Woche hatte es erstmals Gegenprotest gegeben.

Sollten sich trotz Verbots in Landsberg und Dießen Personen zu einer Versammlung - auch spontan - zusammenschließen, drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 3000 Euro.

