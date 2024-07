Porträt-Ausstellung: „See you“ in der Zedergalerie in Landsberg

Zu den ältesten Motiven in der Geschichte der Malerei gehören die Porträts. Die ersten, von ägyptischen Königen, entstanden bereits um etwa 2000 vor Christus. Die Darstellung des Menschen hat während aller Epochen nichts an seiner Faszination verloren. Mehr als 4000 Jahre später im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, geben Thomas Beecht, Julia von Kienlin und Fred-Jürgen Rogner Einblicke in unterschiedliche Ansätze, mit dieser hohen Kunst, nicht nur Äußerlichkeiten der Porträtierten authentisch wiederzugeben, sondern deren Persönlichkeit einzufangen. Ihre Ausstellung unter dem Motto „See you“ ist derzeit in der Zedergalerie in Landsberg zu sehen.

Hertha Grabmaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vernissage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis