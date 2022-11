Prozess: Hat sich eine Frau zu viel Cannabis verschreiben lassen?

Hat sich eine Landsbergerin von ihrem Arzt zu große Mengen an Cannabisblüten verschreiben lassen? Vor dem Amtsgericht gibt es eine Wendung.

Cannabis ist als Medikament gegen verschiedene Krankheiten auf Rezept erhältlich. Beim Landsberger Amtsgericht ging es in einem Prozess nun um den Vorwurf der missbräuchlichen Verschreibung: Die Staatsanwaltschaft hatte eine 49-jährige Landsbergerin vor dem Schöffengericht angeklagt, die Cannabisblüten seit April 2017 auf Rezept gegen ihre schweren Depressionen erhielt. Zwischen Mai 2018 und September 2019 soll sie ihren Arzt zur Ausstellung von Verschreibungen veranlasst haben, die ihren durch medizinische Indikation festgestellten Bedarf bei Weitem überstieg.

Die zur Therapie ihrer Erkrankung benötigte Menge soll durchschnittlich 15 Gramm betragen haben. Die Angeklagte habe ihren Arzt aber zur Verschreibung einer größeren Menge angestiftet, sodass er von Mai 2018 bis September 2019 der Angeklagten monatlich zwischen 35 Gramm und 285 Gramm Blüten verordnet habe. Die Frau soll die Rezepte jeweils in verschiedenen Apotheken in Landsberg und Augsburg eingelöst haben. Diese rechneten die Kosten anschließend mit der Krankenkasse ab, der dadurch ein Gesamtschaden von mehr als 30.000 Euro entstanden sein soll.

Auch gegen den behandelnden Arzt läuft ein Strafverfahren

Die Angeklagte sagte nicht aus. Ihr behandelnder Arzt, ein Facharzt für psychotherapeutische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, gegen den beim Amtsgericht in der Sache ebenfalls ein Strafverfahren läuft, erklärte, die Frau, die heute noch bei ihm in Behandlung ist, sei 2017 seine erste Patientin gewesen, die mit Cannabis behandelt wurde. Die Angeklagte sei von 2012 bis 2015 beinahe durchgehend in der stationären Psychiatrie und in den Jahren danach meist suizidgefährdet gewesen. Die Verordnung von Cannabis habe sich angeboten, da andere Medikamente, die sie nahm, sehr belastend gewesen seien, aber nicht wirkten.

Er habe mit einer geringen Menge begonnen, 0,5 Gramm, und diese je nach Bedarf – als ihr zum Beispiel die Zwangseinweisung drohte – auf bis zu drei Gramm am Tag gesteigert. Sobald es ihr wieder besser ging, habe er die Dosis entsprechend verringert. Die manchmal sehr hohe verschriebene Menge und Doppelverschreibungen begründete er damit, dass das Cannabis bei dieser Patientin nicht zum Rauchen verschrieben worden sei, sondern im Tee eingenommen werden sollte, wo es der angeordneten Menge bedurft hätte. Darüber hinaus seien immer wieder Lieferengpässe zu befürchten gewesen, wie ihm ein Apotheker auch bestätigt habe. Die angeordneten Mengen und Doppelverschreibungen waren bei der Krankenkasse aufgefallen, weshalb man die Staatsanwaltschaft informiert hatte.

Verteidiger sieht keine Anstiftung

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Sascha Schnarr, erklärte den Vorwurf der Anstiftung für verfehlt. Seine Mandantin sei von 2012 bis 2015 in der Psychiatrie und danach so gut wie durchgehend suizidgefährdet gewesen. Sie hätte sich nach dem richten müssen, was die Ärzte ihr sagten. Ihr habe es an allem gefehlt, was eine Anstiftung ausmache. Ihr Arzt hatte zuvor bestätigt, sie habe ihn nie zu etwas überreden wollen.

Nach einem von ihr selbst angeregten Gespräch mit den Prozessbeteiligten stellte Amtsrichterin Katrin Prechtel das Verfahren im Einverständnis mit der Staatsanwaltschaft, der Angeklagten und ihrem Verteidiger ein. Das Verfahren ist damit endgültig abgeschlossen, die Kosten trägt die Staatskasse und die Angeklagte ist nicht vorbestraft.