Prozess: Landsberger stiehlt Autoschlüssel und fährt unter Drogeneinfluss

Plus Ein 33-Jähriger muss sich wegen mehrerer Straftaten vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. Wegen seiner Vorstrafen droht ihm sogar eine Gefängnisstrafe.

Für einen 33-jährigen Landsberger ging es vor dem Amtsgericht um die Frage, ob er wieder ins Gefängnis muss. Dem Angeklagten wurden insgesamt sechs Straftaten vorgeworfen, unter anderem der Diebstahl von Autoschlüsseln, das unerlaubte Fahren mit Firmenfahrzeugen sowie das Fahren unter Drogeneinfluss. Dabei musste er den Führerschein schon vor längerer Zeit abgeben. Von Richter Alexander Kessler wurde er mit der Frage begrüßt: „Wann haben wir uns zuletzt gesehen?“

Immerhin zehn Straftaten aus der Vergangenheit listete der Richter auf. Er war es auch, der den 33-Jährigen im Jahr 2010 zu einer Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte. Diesmal ging es darum, dass er im vergangenen Jahr aus dem Schrank einer Firma mehrere Zweitschlüssel für Autos sowie in einem Fall beide Fahrzeugschlüssel entwendet und damit Fahrten unternommen haben soll. Der Angeklagte räumte sowohl gegenüber der Polizei als auch vor Gericht die Taten ein.