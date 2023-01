Pyrotechnik im Eisstadion – Polizei kommt mit Verspätung

Plus Beim Spiel in der Eishockey-Oberliga zwischen dem HC Landsberg und Passau zünden die Gästefans Pyrotechnik im Eisstadion. Warum der Fanblock nicht geräumt wird.

Zu einem Zwischenfall kommt es vor dem Spiel in der Eishockey-Oberliga zwischen dem HC Landsberg und dem EHF Passau: Die Gäste aus Niederbayern zünden Pyrotechnik und sorgen somit dafür, dass die Partie erst mit Verspätung angepfiffen werden kann. Auch wenn die Landsberger Ordner die Situation schnell unter Kontrolle hatten, stellen sich einige Fragen: Warum wurde der Gästeblock nicht geräumt, und warum kam die Polizei erst mit einer Stunde Verspätung? Unsere Redaktion hat nachgefragt.