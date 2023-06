Radfahrende sehen in Landsberg eine Menge Aufholbedarf

Rund 100 Menschen bewerten das Fahrradklima in der Stadt Landsberg. Der Großteil fühlt sich im Straßenverkehr gefährdet.

82 Prozent der Radfahrenden in Landsberg fühlen sich gefährdet. Dies zeigen die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. 87 Prozent geben zudem an, dass die Radwege zu schmal seien, und 83 Prozent sehen sich beim Fahren im Mischverkehr behindert und bedrängt. Auch die Oberfläche der Radwege wird von 76 Prozent der Befragten bemängelt, und 82 Prozent kritisieren, dass sicheres Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen nicht möglich sei.

Aus dem ADFC-Test werden eine ganze Reihe weiterer Fragen aufgegriffen. So wird von 71 Prozent der Teilnehmenden bemängelt, dass es keine Möglichkeit gebe, in Landsberg öffentliche Leihfahrräder zu mieten. Auch die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln gestaltet sich laut 67 Prozent schwierig und ist teuer. Positiv bewerten hingegen 63 Prozent die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Fahrrad. 60 Prozent sind zufrieden mit der Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr.

Über die Hälfte (55 Prozent) der befragten Landsbergerinnen und Landsberger ist nach Angaben des ADFC unzufrieden mit den Parkmöglichkeiten von Fahrrädern an Bahnhöfen im Landsberger Umland: Sie geben an, dass Radpendler und Radpendlerinnen ihr Rad am nächstgelegenen Bahnhof nicht sicher, wettergeschützt und komfortabel abstellen könnten. 54 Prozent fühlen sich als Radfahrende auf dem Weg in Nachbarorte vor Unfällen nicht sicher.

Der Test des ADFC wird alle zwei Jahre durchgeführt

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. Er wird vom ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Die Erhebung umfasst 27 Fragen. Bei der aktuellen Befragung wurden außerdem fünf Zusatzfragen zur Fahrrad-Situation im ländlichen Raum gestellt. 2022 bewerteten 102 Menschen das Fahrradklima in Landsberg, so der ADFC.

Die Ergebnisse für die Stadt Landsberg zeigen Aufholbedarf: 74 Prozent wünschen sich mehr sichtbare Förderung des Radverkehrs und 65 Prozent bemängeln, dass die Ampelschaltungen nicht gut auf Radfahrende abgestimmt sind. Mit einer Gesamtbewertung der Fahrradsituation von 4,17 belegt die Stadt Landsberg deutschlandweit Platz 312 von 447 in ihrer Kategorie (20.000 bis 50.000 Einwohner). Im bayernweiten Vergleich liegt Landsberg in der Kategorie auf Platz 33 von 47. (AZ)

