Radfahrer muss nach Unfall in Landsberg ins Klinikum

Bei einem Unfall in der Landsberger Innenstadt erleidet ein 63-jähriger Radfahrer Kopfverletzungen. Wie es dazu kommt.

Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Landsberger Innenstadt bei einem Unfall verletzt worden und musste ins Klinikum gebracht werden. Auf der Straße - auf Höhe der Stadtsparkasse - war nach dem Sturz des Mannes Blut zu sehen. Polizei und Rettungssanitäter waren vor Ort.

Keine weiteren Beteiligten bei Unfall in Landsberger Innenstadt

Wie die Polizeiinspektion Landsberg auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, blieb der 63-Jährige an einem Auto hängen, stürzte in der Folge und zog sich dabei eine Wunde am Kopf zu. Andere Verkehrsteilnehmer seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine konkreteren Angaben machen. Darum kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum. (lt)