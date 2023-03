Rockgeschichte mal anders mit Pink Floyd auf dem Akkordeon

Plus Der Akkordeonspieler Otto Lechner gastiert im Landsberger Stadttheater. Er spielt ein Album von Pink Floyd komplett durch.

Es gibt nur wenige Aufnahmen der Rockgeschichte, die bei Veröffentlichung einen Beifallssturm auslösen, dessen Echo auch ein halbes Jahrhundert später nichts von seiner Intensität eingebüßt hat. Ein Album, das nach 50 Jahren keinen Deut gealtert scheint, dessen Subtilität, Klarheit und Gefühlstiefe noch heute in seinen Bann schlägt, sodass dieser Tage kaum eine Tageszeitung, die feuilletonistisch auch nur etwas auf sich hält, nicht wenigstens einen Artikel über dieses Kunstwerk in Auftrag gibt. Es handelt sich um Pink Floyds "The Dark Side Of The Moon", in Deutschland erschienen am 24. März 1973. Gibt es über diesen Millionenseller, über dessen Entstehen und Wirken ganze Bücher geschrieben wurden, noch Unerwähntes zu berichten? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Über ein Konzert im Stadttheater Landsberg?

Otto Lechner, im niederösterreichischen Melk geborener Akkordeonspieler, stimmte im Landsberger Stadttheater einen eigenen, sehr speziellen Lobgesang auf dieses Tongemälde, diesen "Bilderrausch in Musik" an. Er spielte das Jahrhundertwerk im ersten Teil seines Konzertes komplett durch. Das ganze Album in einer knappen Dreiviertelstunde, natürlich mit den bekanntesten (aber nicht unbedingt besten Pink-Floyd-) Songs "Money" und "Time".

Das Pop-Opus auf einer völlig anderen Stufe

Lechner schafft das Kunststück, dieses Pop-Opus auf eine völlig andere Stufe zu bringen. Was gedanklich kaum möglich scheint, funktioniert bei ihm ganz wunderbar. Mit seinem Akkordeon, für Lechner die "Symbolik von Geselligkeit und Alleinsein", bringt er die Luft im Theatersaal zum Vibrieren, gibt diesen üppigen wie elegant eingespielten Originalaufnahmen eine melancholische Bodenständigkeit. Er macht sie förmlich zu einer ganz persönlichen Performance, wobei er die allseits bekannte Vorgabe an vielen Stellen aufbricht und mit eigenen, originellen Versatzstücken anreichert. So bringt Lechner Kafka-Texte in das Musikstück ein, baut das bis heute absolut unterschätzte Ätherwelleninstrument, das Theremin, gespielt von der Amerikanerin Pamelia Stickney, mit in den musikalischen Kontext und auch der einstige Begleiter des legendären Ostbahn-Kurti, Gitarrist Karl Ritter, war mit von der Partie.

Otto Lechner (Akkordeon) und Pamelie Stickney bei ihrem Auftritt im Stadttheater Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Lechner zaubert, so wie man das von ihm kennt, aus dem Akkordeon eine ganze Welt, in ihren unterschiedlichsten Farben und widersprüchlichsten Gefühlslagen. Er ist einer jener seltenen wie wertvollen Musiker, die finden, statt unablässig zu suchen. Ihm ist die Subtilität des Musikantentums enorm wichtig und wenn er ein solches Projekt, wie die Interpretation eines Popklassikers dieser Größenordnung angeht, dann weiß man, dass es eben nicht um das alleinige Nachspielen von Songs geht – auch wenn die Ohrwürmer der Albums an vielen Stellen vertraut aufblitzen. Aber darauf verlässt sich Lechner eben nicht allein. Sein Repertoire auf der Handorgel geht eben über die Klischees von Neuer Volksmusik, New Musette oder den Tango Nuevo weit hinaus. Und er flüchtet auch nicht in eine überbordende Virtuosität, die alle Subtilität erbarmungslos niederwalzt. Lechner beherrscht auch die feingesponnene Poesie und grummelnde Nachdenklichkeit.

Das wird im zweiten Teil seines Konzerts deutlich, nachdem er Pamelia Stickney und Karl Ritter zu Anfang die Möglichkeit gibt, sich solistisch vorzustellen. Dann, gemeinsam, fröhnen die drei einer Art traditionellem Wienerlied, dieser Chimäre aus Blues und Walzertakt, die letztendlich nichts anderes ist als eine funkelnde Seelenlandschaft ohne Pathos.

