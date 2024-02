Landsberg

Rollerfahrer überfährt Betrunkenen auf Radweg und beseitigt Spuren

Plus Bei einer Fahrt ohne Führerschein kommt es in Landsberg zu einem schwerwiegenden Unfall. Der Fahrer ruft zunächst nicht den Notruf, sondern seine Freunde.

Von Vanessa Polednia

Was als harmloser Abend begann, endet mit einer Verhandlung am Jugendgericht in Landsberg: Ein Jugendlicher wohnt in einem kleinen Ort im südlichen Landkreis. An einem Abend im Oktober 2022 verabredet er sich mit seinen Freunden in einer Shishabar in Landsberg. Er besitzt keinen Führerschein und steigt dennoch auf ein Kleinkraftfahrzeug, um sein Ziel zu erreichen und begeht damit die erste Straftat des Abends: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dabei soll es jedoch nicht bleiben.

Rollerfahrer übersieht einen auf dem Boden liegenden Mann

Auf Höhe des Campingplatzes zwischen Ummendorf und Landsberg meint er Blaulicht zu erkennen und biegt auf einen Fußgänger- und Radweg ab. Ein Gutachten wird später seine Fahrgeschwindigkeit auf mindestens 42 Kilometer pro Stunde einschätzen. Wäre er zehn Kilometer pro Stunde langsamer gefahren, so das Gutachten, hätte er vielleicht noch rechtzeitig bremsen können. Denn mitten auf dem Weg liegt ein alkoholisierter Mann, der zu diesem Zeitpunkt mindestens 0,9 Promille im Blut hat. Der 18-Jährige kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfahrt den Mann, der dadurch unter anderem eine Hirnblutung, einen Rippenserienbruch sowie eine Platzwunde erleidet.

