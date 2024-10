Schichtwechsel in Landsberg – Ein Aktionstag für neue Einblicke und Perspektiven

Marius Weber, Mitarbeiter aus dem Ressort Sport und Touristik des Landratsamtes, und Laura Eichhorn, Auszubildende, verbrachten am 10. Oktober einen Arbeitstag im Berufsbildungsbereich und der Abteilung Elektromontage der WfbM (Werkstatt für behinderte Menschen). Im Gegenzug lernte eine Beschäftigte der IWL, Sabrina Casarulo, die vielfältigen Arbeitsplätze des Landratsamtes kennen - angefangen von der Leitzentrale Katastrophenschutz, über den Pflegestützpunkt bis hin zu dezentralen Arbeitsplätzen wie das Steinzeitdorf Pestenacker und das Schwimmbad Kaufering.

„Ich habe mir die Arbeit ganz anders vorgestellt. Ich dachte es wären ganz einfache Tätigkeiten“ reüssierte Herr Weber. „Die Beschäftigten haben Spaß an der Arbeit und sind interessiert daran, sich weiterzuentwickeln. Die Fachkräfte sind auf Augenhöhe mit den Beschäftigten. Sie gehen auf die individuellen Bedürfnisse ein. Und am Ende kommt ein hochwertiges Produkt heraus“. Besonders beeindruckt waren Marius Weber und Laura Eichhorn von der Arbeitsatmosphäre. “Alle waren super nett und freundlich. Es reden alle miteinander“. Die Auszubildende fand „cool“, dass die Beschäftigten „sich so geben können, wie sie sind.“ Wo bislang Unsicherheit die Kontaktaufnahme zu Menschen mit Behinderung prägte, ist jetzt nach dem persönlichen Austausch ein offenes, unbefangenes Zugehen möglich, so das Fazit der beiden.

Die IWL-Mitarbeiterin, Sabrina Casarulo war überrascht, wie viele unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten es im Landratsamt gibt. „Die Tauschaktion war für mich persönlich eine große Herausforderung. Schön, dass alle so aufgeschlossen waren“. Alle Tauschpartner waren sich einig: die Tauschaktion war eine persönliche Bereicherung.

Martin Berg, Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) erklärte, dass der Aktionstag dazu beitrage, über die Bedeutung der Werkstattleistung zu informieren und mit Klischees aufzuräumen.